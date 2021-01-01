Новый Nissan Pathfinder: первое видео

Выводов о внешности сделать пока невозможно, зато есть точная дата премьеры!

Материалы по теме Nissan Pathfinder будет снова выглядеть как внедорожник

Компания Nissan показала тизер-видео, посвященное новому семиместному кроссоверу Pathfinder и назвала дату премьеры — 4 февраля 2021 года. По внешности деталей пока минимум: в кадре едва заметно мелькают лишь раскосые линии ДХО и массивная решетка радиатора.

Также в ролике показан фрагмент кузова с названием модели, из букв которого складывается слоган «Find a path», т.е. «найди путь». Металл сначала забрызгивается водой и грязью, а затем покрывается изморозью — вероятно, это указывает на характер автомобиля, который можно эксплуатировать в любых условиях.

Это соотносится с ранними инсайдерским сведениям — по сообщению неофициальных источников, внешность нового Патфайндера будет более брутальной и «внедорожной». Кроме того, в компании пересмотрели эргономику и комфорт: салон станет просторнее и богаче по материалам, появятся «парящий» сенсорный экран, цифровая панель приборов, беспроводная зарядка.

По силовым агрегатам обещаются 3,5-литровый бензиновый V6 и 2-литровая гибридная турбочетверка. Привод — подключаемый полный. В конкуренты кроссоверу прочат Ford Explorer, Toyota Highlander, Mazda CX-9, Jeep Grand Cherokee, Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. При проектировании нового поколения Pathfinder его постарались максимально дистанциировать от модели Murano.

И не случайно: предыдущее поколение Pathfinder продавалось в России до конца 2017 года, а сборка даже была локализована в Санкт-Петербурге, но продажи пошли на спад после появления нового Murano.

Видео: Youtube, канал Nissan USA