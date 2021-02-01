Кроссовер Sportage Black Edition будет представлен в двух комплектациях, цены стартуют от 2 124 900 рублей.

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Сегодня в российских дилерских центрах Kia начались продажи новой специальной серии Kia — Sportage Black Edition. В «черном» исполнении предложат комплектации Prestige (с двигателями 2,0 MPI и с 2,4 GDI) и Premium (с двигателем 2,4 GDI). Обе агрегатируются 6-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Sportage в исполнении Black Edition отличается элементами дизайна и богатым оснащением.

В дизайн-пакет Black Edition входят: черная глянцевая решетка радиатора, черные боковые молдинги и накладки на передний и задний бампер, черное покрытие рейлингов на крыше, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски (размерность шин 225/60 R17) с черным покрытием и затемненными логотипами. На автомобиле спереди и сзади установлены затемненные эмблемы Kia и шильд AWD. Название модели Sportage располагается по центру двери багажного отсека.

Для автомобилей спецверсии предложат семь вариантов кузова (перламутрово-черный, два оттенка белого, красный, серебряный, синий и темно-серый.

В интерьере преобладает черный цвет, сиденья, рулевое колесо и селектор трансмиссии отделаны кожей. Центральная консоль имеет эффектную черную глянцевую отделку. В комплектацию Premium Black Edition входит еще и светодиодное освещение салона, панорамная крыша с люком, оснащенным электроприводом.

Все автомобили этой версии оснащены пакетом «Теплые опции», включающим подогрев передних и задних сидений, обода руля и лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей и боковых зеркал. В обеих комплектациях этой версии установлена светодиодная оптика: фары головного света, противотуманные фары, дневные ходовые огни и задние фонари.

Покупателям Sportage Prestige Black Edition обойдется в 2 124 900 рублей с мотором 2,0 л (150 л. с.) и 2 234 900 рублей с двигателем 2,4 л (184 л. с.), а цена Premium Black Edition составит 2 444 900 рублей.

Автомобили спецсерии выпускают в словацком городе Жилина.



Фото: Kia