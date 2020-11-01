Отличает автомобиль черная глянцевая отделка элементов экстерьера.

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Kia Sportage Black Edition — новая специальная серия популярного кроссовера с элементами черной глянцевой отделки. Новое оформление получили сетка и обрамление решетки радиатора, основные и противотуманные фары, передняя и задняя панели нижней защиты, а также рейлинги на крыше. Металлические элементы в передней части автомобиля и на порогах дверей теперь имеют черное глянцевое покрытие.

У Sportage Black Edition также затемненные фирменные эмблемы Kia спереди и сзади, название модели выполнено глянцевыми черными буквами и размещено по центру дверцы багажного отсека, а литые алюминиевые 17-дюймовые диски тоже имеют черное оформление и затемненные логотипы Kia в центре. Вместо стандартной хромированной отделки дверных ручек у автомобилей специальной серии они окрашены в цвет кузова.

Кроссоверы спецсерии будут предлагать в семи вариантах цвета кузова, которые сочетаются с темными элементами: в перламутрово-черном, белом, красном, серебряном, синем, белом и темно-сером Penta Metal.

В интерьере автомобиля использована отделка из ткани высшего качества, рулевое колесо, селектор трансмиссии и дверные подлокотники обшиты кожей. В зависимости от рынка продаж покупателям предложат полностью кожаную отделку салона или комбинированную — из ткани и искусственной кожи.

В стандартное оборудование этой версии вошли передние и задние датчики парковки с указанием расстояния, электропривод поясничной поддержки водительского сиденья, электропривод складывания дверных зеркал со светодиодными индикаторами, автоматический режим включения дворников, самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида и двухзонный климат-контроль.

Среди систем помощи водителю и безопасности стоит отметить систему предотвращения выезда из полосы движения, ассистент дальнего света, систему предупреждения об ограничениях скорости и систему контроля внимания водителя.

Автомобили спецсерии выпускают в словацком городе Жилина, на европейском рынке первые автомобили появятся в декабре.

На автосалоне в Гуанчжоу показали обновленный Kia Sportage , правда, для китайского рынка. Мы же, скорее всего, дождемся нового поколения модели, которое готовят для Европы.

Фото:Kia