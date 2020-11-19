Обновленный Kia Sportage: шпионские фото с салона — журнал За рулем

Обновленный Kia Sportage: шпионские фото с салона

Завтра состоится открытие автосалона в Гуанчжоу 2020 года, и автопроизводители уже выставляют там свои новинки.

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Международный автосалон China Motor Show 2020 пройдет с 20 по 29 ноября этого года в Гуанчжоу (Китай). И вот китайским журналистам удалось еще до премьеры сфотографировать обновленный Kia Spotrage, снимками поделилось местное издание AutoHome. Фотографии были сделаны во время подготовки машины к выставке. Автомобиль получил новую решетку радиатора, модернизированные бамперы и обновленную оптику.

Особого внимания заслуживают вертикальные задние фонари с двумя светодиодными полосками, вертикальной стала вся задняя оптика. Вообще, линии автомобиля в задней части усложнились, а на спойлере багажника появился дополнительный стоп-сигнал. Обновленный автомобиль на 40 мм длиннее — вероятно, вырастет и колесная база. Под капотом этого автомобиля будет безальтернативный 1,5-литровый турбомотор мощностью 200 лошадиных сил.

В салоне появится виртуальная приборная панель с 10,25-дюймовым экраном, а также более современная 7-дюймовая информационно-развлекательная система. Производство кроссовера наладят в Китае. Поскольку автосалон китайский, этот вариант кроссовера предназначен для местного рынка, об обновлении в России информации нет.

Фото: AutoHome

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Отзывы о Kia Sportage (7)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки — 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем...

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