Обновленный Kia Sportage: шпионские фото с салона

Завтра состоится открытие автосалона в Гуанчжоу 2020 года, и автопроизводители уже выставляют там свои новинки.

Международный автосалон China Motor Show 2020 пройдет с 20 по 29 ноября этого года в Гуанчжоу (Китай). И вот китайским журналистам удалось еще до премьеры сфотографировать обновленный Kia Spotrage, снимками поделилось местное издание AutoHome. Фотографии были сделаны во время подготовки машины к выставке. Автомобиль получил новую решетку радиатора, модернизированные бамперы и обновленную оптику.

Особого внимания заслуживают вертикальные задние фонари с двумя светодиодными полосками, вертикальной стала вся задняя оптика. Вообще, линии автомобиля в задней части усложнились, а на спойлере багажника появился дополнительный стоп-сигнал. Обновленный автомобиль на 40 мм длиннее — вероятно, вырастет и колесная база. Под капотом этого автомобиля будет безальтернативный 1,5-литровый турбомотор мощностью 200 лошадиных сил.

В салоне появится виртуальная приборная панель с 10,25-дюймовым экраном, а также более современная 7-дюймовая информационно-развлекательная система. Производство кроссовера наладят в Китае. Поскольку автосалон китайский, этот вариант кроссовера предназначен для местного рынка, об обновлении в России информации нет.

Между тем, производитель вовсю тестирует новое поколение модели, предназначенное для европейского рынка, которое представит уже в следующем году.

Фото: AutoHome