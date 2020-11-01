Новый Kia Sportage появится весной — журнал За рулем

Новый Kia Sportage появится весной

Кроссовер не будет похож ни на один современный автомобиль Kia и получит пять разных двигателей.

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Южнокорейский автопроизводитель заканчивает дорожные испытания Kia Sportage нового поколения. На этот раз была сфотографирована особая версия кроссовера — с желтой наклейкой на заднем стекле, что указывает на электрификацию машины — у нее либо гибридная силовая установка, либо это полностью электрическая версия.

Kia Sportage пятого поколения совершенно не похож на предыдущую модель. Прототип хорошо замаскирован, но перед нами явно серийный кузов без каких-либо пластиковых накладок.

Дизайн отличается низко расположенными фарами, утопленными задними фонарями. Возможно, вместе с кроссовером Kia представит новый стиль своих автомобилей. При этом Sportage немного напоминает новый Hyundai Tucson. И это неудивительно, так как у машин одна платформа и много общих узлов и агрегатов.

Автор фотографий уверяет, что снятый им кроссовер был оснащен гибридной силовой установкой, так как он слышал звук двигателя внутреннего сгорания. При этом в начале движения автомобиль ехал совершенно беззвучно. Вероятно, прототип оснащен подключаемым гибридом на базе 1,6-литрового бензинового турбодвигателя, имеющим батарею емкостью 13,8 кВт·ч. Как и в случае с Tucson, запас хода на электротяге должен достигать 45 км.

Также можно ожидать, что у кроссовера будет еще одна версия гибридной установки (без возможности зарядки от сети) на базе 1,6-литрового двигателя, а также 2,5-литровый мотор Smartstream мощностью 190 л.с. Также известно о мягком гибриде и о 1,6-литровом турбодизеле CRDi.

Примечательно, что кроссовер получит новую 6-ступенчатую интеллектуальную механическую коробку передач (iMT), о которой мы писали, и 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением.

Премьера новинки состоится в апреле 2021 года.

  • Как будет в итоге выглядеть новый Kia Sportage? Рендеры будущего кроссовера вы найдете здесь.

Фото: carscoops.com

Новый Kia Sportage появится весной

Кроссовер не будет похож ни на один современный автомобиль Kia и получит пять разных двигателей.

Новый Kia Sportage появится весной — фото 1201968Новый Kia Sportage появится весной — фото 1201966Новый Kia Sportage появится весной — фото 1201967Новый Kia Sportage появится весной
Новый Kia Sportage появится весной

Кроссовер не будет похож ни на один современный автомобиль Kia и получит пять разных двигателей.

Новый Kia Sportage появится весной — фото 1201968Новый Kia Sportage появится весной — фото 1201966Новый Kia Sportage появится весной — фото 1201967Новый Kia Sportage появится весной
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Отзывы о Kia Sportage (7)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки — 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем...

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