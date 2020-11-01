Таким будет новый Kia Sportage (вероятно) — журнал За рулем

Таким будет новый Kia Sportage (вероятно)

Новая философия дизайна Kia уже представлена в Seltos, Telluride, K5 и новом Sorento.

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Независимые дизайнеры из Hitekro представили, как может выглядеть Sportage следующего поколения. Если кроссовер в конечном итоге будет выглядеть примерно так, он определенно не затеряется среди конкурентов.

На шпионских снимках нового Sportage, сделанных во время испытания автомобиля на дорогах общего пользования, заметно, что дизайн его передней части кардинально изменился. В частности, фары машины не имеют ничего общего с фарами кроссовера нынешнего поколения.

Что именно скрывается под камуфляжем, рассмотреть сложно, но можно предположить, что кроссовер получит большую решетку радиатора в стиле «нос тигра».

По бокам решетки расположены большие фары и светодиодные дневные ходовые огни, которые своей формой напоминают оптику седана K5. Также дизайнеры решили добавить автомобилю черных деталей. Это и крыша, и обвес, а также колесные диски и решетка радиатора.

Будет ли новый Sportage похож на этот рендер? Пока сказать сложно, но машина точно будет выглядеть более современно. К слову, данная визуализация Sportage от Hitekro не имеет отношения к Kia и не одобрена компанией.

Изображение: Hitekro

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Отзывы о Kia Sportage (7)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки — 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем...

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