Таким будет новый Kia Sportage (вероятно)

Новая философия дизайна Kia уже представлена в Seltos, Telluride, K5 и новом Sorento.

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Независимые дизайнеры из Hitekro представили, как может выглядеть Sportage следующего поколения. Если кроссовер в конечном итоге будет выглядеть примерно так, он определенно не затеряется среди конкурентов.

На шпионских снимках нового Sportage, сделанных во время испытания автомобиля на дорогах общего пользования, заметно, что дизайн его передней части кардинально изменился. В частности, фары машины не имеют ничего общего с фарами кроссовера нынешнего поколения.

Что именно скрывается под камуфляжем, рассмотреть сложно, но можно предположить, что кроссовер получит большую решетку радиатора в стиле «нос тигра».

По бокам решетки расположены большие фары и светодиодные дневные ходовые огни, которые своей формой напоминают оптику седана K5. Также дизайнеры решили добавить автомобилю черных деталей. Это и крыша, и обвес, а также колесные диски и решетка радиатора.

Будет ли новый Sportage похож на этот рендер? Пока сказать сложно, но машина точно будет выглядеть более современно. К слову, данная визуализация Sportage от Hitekro не имеет отношения к Kia и не одобрена компанией.

С 2021 года все автомобили Kia изменятся: овала больше не будет.

Изображение: Hitekro