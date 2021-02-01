Страховщики рассказали, какое приложение выбрать для оформления ДТП

Сегодня в помощь автовладельцам существует два мобильных приложения: «ДТП. Европротокол» и «Помощник ОСАГО». Но они отличаются в использовании.

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Приложения «ДТП. Европротокол» и «Помощник ОСАГО» предполагают оформление аварии без участия ГИБДД, но обладают различным функционалом, поэтому надо быть внимательным при выборе, напоминает «Российская газета».

Оформить документы о ДТП без вызова ГИБДД можно, если в результате аварии вред причинен только двум транспортным средствам, участвовавшим в ДТП, а ответственность обоих ее участников застрахована. Если у автовладельцев имеются разногласия относительно обстоятельств происшествия, то максимальная выплата при урегулировании по Европротоколу составит 100 тысяч рублей. Если же разногласий нет, то при фотофиксации ДТП при помощи одного из приложений максимальная выплата составляет 400 тысяч рублей.

Приложение «ДТП. Европротокол» проще в использовании: автовладельцы оформляют бумажное извещение о ДТП и производят фотофиксацию места аварии при помощи приложения. Важно тщательно сфотографировать место аварии — в самом приложении есть подсказки, как это лучше сделать. Потом автомобили можно убрать с проезжей части, но далеко не уезжать. Следующим шагом является определение геолокации. Без точных координат страховщик вправе отказать в выплате пострадавшей стороне. После этого заявление отправляется на проверку, и важно дождаться сообщения с подтверждением, тогда участникам аварии можно разъезжаться. Для того чтобы воспользоваться этим приложением, достаточно, чтобы такая учетная запись на портале Госуслуг была хотя бы у одного водителя. В случае, если воспользовались приложением «ДТП. Европротокол», после аварии потерпевшему нужно в течение 5 дней передать в свою страховую компанию заявление о возмещении убытка и бумажное извещение о ДТП.

Приложение «Помощник ОСАГО» более сложное в оформлении (например, смартфон должен обладать функцией считывания QR-кода) и для него нужно, чтобы у обоих водителей были подтвержденные аккаунты на портале Госуслуг. Здесь ДТП оформляется сразу в электронном виде. Схема ДТП также рисуется на бумаге, и в приложение загружается его фото. После оформления заявления оно также отправляется на проверку, система передает данные в РСА и предлагает перейти в «Госуслуги» для заполнения электронного извещения. При использовании этого приложения необходимо каждое заявление участника заверить его электронной подписью. С этого момента считается, что страховая компания уведомлена о ДТП. В случае с «Помощником ОСАГО» потом в страховую компанию нужно будет завезти только заявление об убытке.

Участники общественного движения «Народный фронт» уже обращали внимание ЦБ России, что автовладельцы путают эти приложения. Действительно, с этим есть некоторые сложности, но в РСА обещают, что вскоре фотофиксация ДТП и оформление электронного извещения о ДТП будут доступны в приложениях самих страховых компаний, с помощью разрабатываемого SDK-модуля. У каждой компании будет свое приложение, и автовладельцы смогут пользоваться сервисом той компании, в которой они застрахованы. Тогда оформление упростится, в приложении страховщика сразу будут забиты все данные застрахованного.

Однако будьте готовы к тому, что приложения удастся использовать далеко не во всех случаях, так как их работа зависит от многих технических факторов (сигнал GPS, наличие интернета и т.п.). Если приложение «откажется» работать, то придется воспользоваться традиционным оформлением аварии через ГИБДД.

Пока же чаще пользуются приложением «ДТП. Европротокол» — ежемесячно через него оформляется до тысячи ДТП, что касается «Помощника ОСАГО», то за 2020 год с помощью него было оформлено только 600 ДТП, рассказали изданию «За рулем» в РСА.

С ноября прошлого года приложение «Помощник ОСАГО» заработало во всех регионах России.



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