А что, если... поставить на 700-сильное авто колеса от телеги?!

У этого Dodge Challenger Hellcat узкие колеса от повозки времен первых переселенцев.

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До того как Карл Бенц спроектировал и построил Benz Patent-Motorwagen — самый первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, люди передвигались из пункта А в пункт Б на повозках, запряженных лошадьми. Повозки были самых разных размеров и форм.

Несмотря на множество разновидностей, большая часть экипажей оснащалась узкими колесами с тонкими спицами. Этих колес относительно легким повозкам было достаточно. Но смогли бы они выдержать более тяжелый современный автомобиль?

Это решил выяснить ютьюбер WhistlinDiesel. Он оснастил свой Dodge Challenger SRT Hellcat колесами, как у повозок позапрошлого века. Правда, колеса он изготовил из алюминия и приварил к ним проставки.

В результате получился странный экипаж, в который «запряжено» более 700 лошадей, на узких и хрупких колесах, которые едва обеспечивают сцепление с дорогой. Особенно комично выглядит пробуксовка, при которой шины стираются слишком быстро.

А вообще, нет колеса — нет проблем, что всем своим видом попытался доказать водитель этого внедорожника.

Фото, видео: Youtube