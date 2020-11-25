Нет колеса, нет проблем: искрометное видео

Хорошему автомобилю достаточно и трех колес, тем более если это внедорожник GMC Yukon.

Материалы по теме Полет машины на фоне заката — это было красиво!

Вероятно, автомобиль на видео перед съемками попал в аварию, либо наехал на крупное препятствие и лишился не только переднего правого колеса, но и всего того, к чему оно крепилось. Несмотря на это, водитель не остановился и продолжил движение, как будто ничего не произошло. При этом водитель внедорожника — весьма законопослушный гражданин. Он держится в ряду и останавливается на красный свет.

Опираясь на правый угол переднего бампера, автомобиль заваливается так, что заднее колесо со стороны водителя даже не касается земли. Когда загорается зеленый свет, водитель заводит двигатель, и Юкон медленно движется вперед. Из-под машины при этом валит дым.

Неудивительно, что никто не хочет, чтобы внедорожник приближался к задним бамперам их автомобилей, и торопливо освобождают дорогу. Некоторые готовы даже проехать на запрещающий сигнал светофора, лишь бы избавиться от неприятного соседа, как это сделала Хонда в самом конце видео.

Кроме того, у внедорожника без колеса нет номерного знака, из-за чего в некоторых комментариях предполагается, что автомобиль был украден.

Езда без оглядки и несмотря ни на что нередко заканчивается курьезами. Например, как в случае с этим фургоном, выехавшим на поле для гольфа.

Фото, видео: Youtube