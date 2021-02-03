Депутат: правила техосмотра пересматривают «для галочки»

В то время, как его вообще нужно упразднить для легковых автомобилей.

Материалы по теме Требования к фото на техосмотре упростят

Эта новость в последнее время бурно обсуждается в автомобильном сообществе: с 1 марта грядут изменения в процедуре техосмотра с фотографированием автомобиля до и после прохождения ТО. На фото обязательно должны присутствовать координаты точки, где машина находилась в момент съемки. Делается это для того, чтобы исключить покупку диагностических карт, что сейчас повсеместно практикуется.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков заявил, что пересматривать правила собираются «для галочки».

«У меня большие сомнения, что кто-то учитывает позиционирование спутника при прохождении техосмотра. Тем более если плотная застройка, множество помех, то сама машина видна? Определяется она с помощью навигации? Насколько это важно вообще? Изначально в законе присутствовала видеофиксация машин при техосмотре. Но видеофайлы требовали хранения на серверах, это стоило бы больших денег. Потом ввели фоторегистрацию, но даже ее я считаю излишней. Это ненужная возня и суета», — отметил он в эфире НСН, комментируя перемены.

При этом он предложил простое решение, как не дать оформить «левый» техосмотр. Нужно просто в комплексы, которые проходит автомобиль при осмотре, заложить программу, которая не позволит распечатать диагностическую карту без всех этапов проверки.

Но, в принципе, он полагает, что техосмотр нужно оставить только для грузо- и пассажироперевозчиков, так как это связано с жизнью многих людей. А для легковых автомобилей его следует вообще отменить, повысив при этом ответственность за состояние транспортного средства вплоть до уголовной, чтобы люди сами следили за своей машиной.

ДПС получит право отправлять автовладельца неисправного автомобиля на техосмотр сколько угодно раз, следует из доработанного МВД законопроекта.

Фото: Егор Алеев/ТАСС