Депутат: правила техосмотра пересматривают «для галочки»

Эта новость в последнее время бурно обсуждается в автомобильном сообществе: с 1 марта грядут изменения в процедуре техосмотра с фотографированием автомобиля до и после прохождения ТО. На фото обязательно должны присутствовать координаты точки, где машина находилась в момент съемки. Делается это для того, чтобы исключить покупку диагностических карт, что сейчас повсеместно практикуется.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков заявил, что пересматривать правила собираются «для галочки».
«У меня большие сомнения, что кто-то учитывает позиционирование спутника при прохождении техосмотра. Тем более если плотная застройка, множество помех, то сама машина видна? Определяется она с помощью навигации? Насколько это важно вообще? Изначально в законе присутствовала видеофиксация машин при техосмотре. Но видеофайлы требовали хранения на серверах, это стоило бы больших денег. Потом ввели фоторегистрацию, но даже ее я считаю излишней. Это ненужная возня и суета», — отметил он в эфире НСН, комментируя перемены.
При этом он предложил простое решение, как не дать оформить «левый» техосмотр. Нужно просто в комплексы, которые проходит автомобиль при осмотре, заложить программу, которая не позволит распечатать диагностическую карту без всех этапов проверки.
Но, в принципе, он полагает, что техосмотр нужно оставить только для грузо- и пассажироперевозчиков, так как это связано с жизнью многих людей. А для легковых автомобилей его следует вообще отменить, повысив при этом ответственность за состояние транспортного средства вплоть до уголовной, чтобы люди сами следили за своей машиной.
- ДПС получит право отправлять автовладельца неисправного автомобиля на техосмотр сколько угодно раз, следует из доработанного МВД законопроекта.
Фото: Егор Алеев/ТАСС