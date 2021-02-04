Для электросамокатов, моноколес и гироскутеров готовят метки

Минпромторг изучает возможность маркировки средств индивидуальной мобильности RFID-метками, которые будут содержать сведения об устройстве, в том числе о мощности двигателя.

Материалы по теме Наконец-то: в ПДД будут поправки по электросамокатам и гироскутерам

Благодаря специальным RFID-меткам инспектор, остановив пользователя СИМ (средство индивидуальной мобильности), выяснит, нужно ли для управления устройством водительское удостоверение.

Общественная палата обсудила регулирование движения электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других подобных устройств. Сегодня их пользователи приравнены к пешеходам, велосипедистам или, если двигатель мощнее 250 ватт, к водителям мопедов (нужны права категории М), напоминает «Коммерсант».

Минтранс хочет официально назвать устройства данного типа «средствами индивидуальной мобильности» и разрешить ездить на них в том числе по пешеходным дорожкам (но не быстрее 20 км/ч) и проезжей части (только лицам старше 14 лет; при наличии габаритных огней, шлема и др.). Нововведения обсуждаются с 2019 года, но постоянно отправляют на доработку.

В последней версии документа скоростной режим для пользователей СИМ предлагают ограничить 25 км/ч (даже на проезжей части), а движение будут контролировать инспекторы ГИБДД и участковые, которые смогут останавливать пользователей СИМ, устраивать проверку и измерять скорость. За нарушение скоростного режима штраф составит до 1,5 тыс. руб.

У экспертов есть вопросы к меткам, ведь можно промаркировать все устройство, но потом владелец поставит более мощный двигатель, и отследить это будет невозможно.

Обсуждаемый проект Минтранса не устраивает многих экспертов, поэтому общественная палата начала сбор предложений от юристов, блогеров и пользователей СИМ, но единого документа пока не создали.

Среди обилия предложений заслуживают внимания следующие: объединить электроустройства и велосипеды термином «компактный транспорт» (КоТ) и пустить на выделенные полосы, а подросткам младше 16 лет выезжать на проезжую часть запретить.

Новые правила вводятся для того, чтобы урегулировать отношения между пешеходами, водителями и владельцами электросамокатов, гироскутеров и т. п. СИМ стремительно вошли в моду, и они стали создавать ощутимый дискомфорт пешеходам.



Фото: Depositphotos