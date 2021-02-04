Новая версия Chery Tiggo 8: дешевле на 70 тысяч

Кроссовер получит новый двигатель и роботизированную коробку передач.

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Начиная с 12 февраля у дилеров Chery появится новая версия кроссовера Tiggo 8. От уже предлагающейся она будет отличаться двигателем меньшего объема и роботизированной коробкой.

Новый бензиновый турбированный мотор имеет объем 1,5 литра мощностью 147 л.с. Работать он будет в паре с 6-ступенчатым роботом. В результате кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч за 9,8 секунды — на 1,2 секунды быстрее, чем версия с 2-литровым двигателем.

Новая связка мотора и коробки будет отличаться и экономичностью. В городе заявленный расход топлива составит 9,8 л, на трассе — 6,4, а в смешанном — 7,6. При этом заправлять новую версию рекомендуется 92-м бензином.

В комплектацию автомобиля входят система мониторинга давления и температуры в шинах, светодиодная оптика, датчик света и функция отсрочки выключения фар, система кругового обзора, передние и задние парктроники, круиз-контроль, датчик дождя, двухзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности, дистанционный пуск двигателя и многое другое. Салон кроссовера рассчитан на семерых пассажиров.

Цена новой версии Chery Tiggo 8 в комплектации Prestige составит 1 799 900 рублей без учета скидок.

Также Chery готовится к продажам в России нового среднеразмерного седана, цена которого будет меньше миллиона.

Фото: Chery