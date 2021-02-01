Какие проблемы ждут водителей в ближайшее время

Багажник на крышу, фаркоп — все это потребует испытаний в лабораториях и регистрации в ГИБДД. Насколько это серьезно и как быть в складывающейся ситуации, мы спросили у опытного юриста.

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Проблема заключается в том, что с 1 февраля 2021 года необходимо сертифицировать и регистрировать в ГИБДД любые изменения в конструкции транспортных средств. Для каждого автомобиля отдельно, даже если случаи полностью идентичны. Сам порядок сертификации начнет работать с 1 июля 2021 года. Поэтому у автомобилистов есть четыре месяца, чтобы решить, как быть дальше — до тех пор выписывать штрафы за незарегистрированные вещи из списка ниже сотрудники ГИБДД не смогут.

Парадоксально, но незаконными без сертификации и регистрации становятся самые привычные и обычные вещи. Если раньше регистрировать нужно было тюнинг, то теперь это и тюнингом не назовешь:

рулевые колеса,

внешняя световая оптика, включая подсветку номерных знаков,

бамперы и любые спойлеры,

нестандартные пороги и колесные арки,

подкрылки,

дополнительное внешнее освещение,

багажники на крышу,

колесные проставки,

газобаллонное оборудование,

«кенгурятники»,

фаркопы и даже плавники на крыше.

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Нельзя будет и дорабатывать двигатели, делая, например, чип-тюнинг или расточку. Колесные диски менять без регистрации, конечно, можно, но только если они того же типоразмера, который сертифицировал автопроизводитель именно для этой модели.

Оказалось, что из сложившейся ситуации есть несколько приемлемых выходов, которые подробно и понятно описаны в этой статье.

Фото: Markus Spiske / Unsplash