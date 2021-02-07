СССР, ФРГ, ГДР — ни одной из этих стран уже нет на карте мира, а машины все еще в строю! Посмотрите, как они преодолевают камни, грязь, снег...

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Советская армейская техника знаменита во всем мире, но есть и другие автомобили, которые вполне могут составить ей конкуренцию. Youtube-канал «Много техники» в рамках одного видео показал несколько грузовиков-внедорожников — это советские Урал-4320 и ГАЗ-66, а также немецкие Mercedes-Benz Unimog, IFA L60 и MAN KAT1.

Грузовики MAN и Unimog рождены в ФРГ, только один создавался по заказу Бундесвера во второй половине 1970-х, а второй был разработан для сельского хозяйства сразу после Второй мировой. А вот IFA L60 — детище инженеров из ГДР, в середине 1960-х такие грузовики начали делать для госучреждений и народной армии. Тем, кто жил в Советском Союзе, хорошо знакома эта машина, а также ее предшественница IFA W50.

Напрямую сравнивать эти машины большого смысла нет — у всех разные характеристики, колесная формула, снаряженная масса, — да авторы видео этого и не делают.

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Однако некоторые препятствия берутся последовательно несколькими разными машинами, и посмотреть на это действительно интересно. Вывод, пожалуй, такой — все эти автомобили сделаны с особой любовью и на совесть... На десерт — преодоление заснеженного подъема груженой сеном «шишигой» с цепями на колесах — вот где качества таких машин раскрываются в полной мере!

А иногда советские технологии образуют крайне удачный симбиоз с западными — взгляните на этот ГАЗ-66 с дизелем Iveco.

Видео: Youtube, канал «МНОГО ТЕХНИКИ»