Минтранс разрешит подвозить попутчиков (но по расписанию)

В России хотят разрешить социальный карпулинг с частичным финансированием из бюджета. Пока проект разрабатывают для Москвы и Московской области.

В отличие от BlaBlaCar (тоже карпулинг), эта разновидность сервиса нацелена на перевозку пассажиров на частных автомобилях, курсирующих между остановками общественного транспорта и удаленными жилыми районами, а подбор попутчиков будет осуществляться в установленных местах. Проект социального карпулинга дорабатывает Минтранс, и он предполагает, что с помощью сервиса граждане смогут добраться от отдаленных жилых массивов, куда не доходит транспорт или отсутствует вовсе, до транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) пригородного железнодорожного транспорта и т. д. Эта новация входит в стратегию развития транспортной системы региона до 2035 года, с которой ознакомились «Известия».

Пользователи смогут заказать «социальную» машину через специальное приложение, и у них не будет проблем с тем, чтобы добраться, например, от узлов пригородного железнодорожного транспорта туда, где есть проблемы с общественным транспортом. И главное, цена такой перевозки будет доступной, ведь государство берется просубсидировать перевозку пассажиров, недаром такой карпулинг называется социальным.

К сервису разрешат подключиться любому автовладельцу (возможность дополнительного заработка), в том числе таксистам, главное — соответствовать установленным условиям, а разрешить такой сервис хотят к 2025 году.

Зарегистрированным в сервисе автовладельцам, совершающим регулярные поездки по определенным маршрутам, будут предъявлены требования — наличие определенного стажа, хорошее техническое состояние автомобиля, его соответствие экологическим стандартам, движение по расписанию, кроме того, водителю в сутки будет разрешено не более двух поездок, организованных через агрегатор, перевозить за рейс можно будет не более пяти попутчиков, а оплата должна производиться только по безналу.

Материалы по теме Здесь можно выиграть Lada Niva Travel

В России в настоящий момент крупнейшим сервисом карпулинга считается французский BlaBlaCar, но социальный карпулинг — это несколько иная форма, и оба проекта могут развиваться параллельно, считают в Минтрансе. Новый сервис поможет решению задач, поставленных в проекте стратегии развития транспортной системы, — доступность общественного транспорта и сокращение пользования личным для разгрузки дорожной сети.

А еще в стратегии предусмотрено введение платы за километры для автомобилистов Москвы и Подмосковья, правда, не ранее 2030 года.



Фото: Владимир Смирнов/ТАСС