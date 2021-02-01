Дожили! Платный проезд через город (скоро)

Вводить плату за километры в Москве и Подмосковье планируют не ранее 2030 года. А эксперимент по бесконтактному взиманию платы за проезд пропорционально протяженности поездки на нескольких автодорогах начнется до 2025 года.

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В Москве и области предложили разработать и внедрить концепцию гибкой платности проезда по автодорогам, следует из стратегии развития транспортной системы Московского региона до 2035 года, с которой ознакомились «Известия». 30 декабря документ был направлен в Минтранс и правительства Москвы и Московской области, а утвердить его должны в первом квартале 2021 года.

В Минтрансе наличие такого проекта отрицать не стали — внедрение системы гибкой оплаты за проезд по автодорогам Москвы и Подмосковья является лишь одним из направлений дальнейшего развития Московского транспортного узла. В ведомстве говорят, что речь лишь о нескольких дорогах столицы и области. Стоят задачи перераспределить трафик в течение суток, стимулировать граждан переключаться с личного на общественный транспорт и создать привлекательные условия для строительства платных дорог. И все это в очень отдаленной перспективе — не ранее 2030 года.

К этому вопросу ведомство подходит осторожно — внедрение платности не должно сказаться на благосостоянии граждан, нужно тщательно изучить экономическую целесообразность решения, и пока никто не отменял положения, что ввести плату на дорогах можно только при наличии бесплатной альтернативы.

Разработку стратегии платных дорог заказала АНО «Дирекция Московского транспортного узла» (ДМТУ), а работают над документом ведущие проектные институты Москвы и Подмосковья, а также эксперты в области транспортного планирования.

Стратегия предусматривает внедрение системы гибкой платности (e-road pricing) за перемещение на личном автомобиле по уличной дорожной сети Москвы и городов Московской области. Плату за километры планируется взимать бесконтактным способом, ставки будут зависеть от типа транспортного средства, категории участка дороги, места и времени поездки. Население с низкими доходами обеспечат льготами при проезде по платным участкам, например, в определенное менее загруженное время суток, а для отдельных категорий граждан проезд и вовсе будет бесплатным.

Эксперимент по бесконтактному взиманию платы за проезд пропорционально протяженности поездки на нескольких автодорогах намечен до 2025 года, затем пилот по e-road pricing внедрят на всех новых автодорогах столицы и области, а к 2030 году — на всех магистральных автодорогах Москвы и Подмосковья. Хотя в Минтрансе отметили, что проект еще до конца не согласован и дорабатывается.

Планируемая система очень похожа на действующую сегодня в Сингапуре, где плату за проезд по дорогам начали взимать еще в 1975 году. Сейчас технология радиочастотной идентификации (RFID) позволяет автоматически списывать сбор в зоне платного въезда с любого транспортного средства при пересечении им рамки с RFID-меткой, главное, чтобы в машине был транспондер. Система позволяет точно определять перегруженные участки дорог и менять стоимость сбора в зависимости от текущих условий движения.

Система платного въезда в центр города используется также в Стокгольме, Милане, Юрмале, Сан-Франциско и Лондоне.