На вторичке найден дефицит 3-5-летних машин

Это происходит не только из-за роста спроса, но и снижения «поступлений».

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Дефицит новых автомобилей и рост цен на них уже привели к нехватке популярных моделей... на вторичном рынке. Как подсчитали в «Автостате», в ноябре и декабре 2020 года спрос на машины с пробегом увеличился на 9% и 17% соответственно. Немалое влияние оказало и падение наших доходов.

Повышенный спрос на автомобили с пробегом привел к их значительному подорожанию, средняя цена в декабре составила 666 400 рублей, что оказалось на 6% больше, чем в ноябре.

Также на вторичном рынке становится все меньше и меньше свежих автомобилей. Это связано с тем, что из-за финансовой нестабильности люди не спешат менять машину. Кроме того, с 2013 года продажи новых автомобилей в России падали. Теперь это приводит к сокращению количества предложений на вторичном рынке.

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Напомним, что пик продаж пришелся на 2012 год. Тогда было реализовано почти 3 млн новых машин. В 2013 году было куплено уже менее 2,8 млн автомобилей, а в 2014-м — 2,5 млн. Затем, в 2015 году, последовал резкий спад продаж до 1,6 млн машин. В 2016 году продажи просели до 1 425 791 автомобиля, после чего рынок начал немного расти (до 1,8 млн в 2018 году).

В итоге относительно свежих пятилетних автомобилей на вторичном рынке мало. Не намного больше и трехлетних, владельцы которых не спешат с ними расставаться. Следовательно, цена этих вариантов будет расти. Сэкономить же, покупая автомобиль с пробегом, можно будет при выборе восьми- или девятилетних автомобилей, цены на которые из-за богатства предложений, скорее всего, мало изменятся.

Сколько нужно времени, чтобы накопить на автомобиль с пробегом? Не менее 8 месяцев.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС