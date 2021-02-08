Молодая пара построила LaFerrari у себя во дворе

Если накопить на суперкар нет возможности, то можно сделать его... из снега.

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В конце января температура воздуха в Литве колебалась около отметки в —16°C, причем морозная погода сочеталась с обильными снегопадами. Многие предпочли остаться дома, но молодая пара из Паневежского уезда решила поступить иначе.

Поначалу видео Youtube-канала Storyful Rights Management подхватили национальные СМИ, а через несколько дней придумка литовцев покорила международное медиапространство: в ролике, снятом Донатой Бугьен, ее супруг в максимальных подробностях воссоздает облик суперкара Ferrari LaFerrari... из снега. В финале получившееся изваяние окрашивается экологически чистой краской.

Среднемесячная зарплата в Литве составляет около 1454 евро, отмечает Motor1 со ссылкой на TradingEconomics — то есть, чтобы купить реальный LaFerrari за 1 млн долларов (всего выпущено 500 экземпляров), молодой семье потребовалось бы откладывать все свои доходы в течение 24 лет. «Мы решили, что если уж не можем купить его, то сделаем его сами. Теперь никто не сможет отрицать, что в нашем дворе стоит Ferrari», — смеется Доната.

«Коктейль», в котором есть суперкары и зима — это всегда про мечты и романтику: взгляните, например, на этот Pagani в заснеженном Череповце.

Видео: Youtube, канал Storyful Rights Management