Начались продажи внедорожника Niva Travel

В каждом из трехсот автосалонов Lada есть машины для тестовых поездок и для покупки. Цена — от 748 000 рублей.

9 февраля 2021 года АВТОВАЗ объявил о начале продаж обновленного внедорожника, который теперь носит имя Lada Niva Travel. Напомним, серийное производство официально стартовало в конце декабря 2020 года. Пресс-служба заявляет, что к настоящему моменту у всех дилеров Lada — а в России насчитывается 300 автосалонов — в наличии и машины для прохождения тест-драйва, и товарные экземпляры.

Кроме того, есть возможность выбрать и заказать автомобиль в нужной комплектации в онлайн-режиме — на lada.ru или сайтах официальных дилеров.

Напомним, внешность Niva Travel была разработана еще в период существования совместного предприятия GM-AVTOVAZ и была раскритикована дизайнером оригинальной ВАЗ-2123 Нива, от которой обновленный внедорожник ведет родословную. Вместе с тем, после презентации новый экстерьер Нивы получил и положительные отклики от представителей ряда СМИ.

Niva Travel, как и ее предшественники Chevrolet Niva и Lada Niva, выпускается в двух версиях — помимо стандартного исполнения есть еще вариант Off-road, дополненный шноркелем, внедорожными шинами и обвесом из неокрашенного пластика.

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Технически автомобиль остался прежним: под капотом 80-сильный бензиновый двигатель, работающий в паре с 5-ступенчатой механикой, которая через раздаточную коробку с понижающим рядом и блокировкой межосевого дифференциала передает крутящий момент на все четыре колеса в постоянном режиме.

На дорогие комплектации ставятся две подушки безопасности, обогрев лобового стекла и зеркал, кондиционер, мультимедийный центр, камера заднего вида с омывателем. Бюджетные обходятся одной подушкой, аудиоподготовкой, не имеют кондиционера, но при этом сохраняют обогрев зеркал и системы ABS и EBD.

Цены на обновленную Ниву АВТОВАЗ объявил еще 25 января: Classic — 748 000 рублей, Comfort — 805 000 рублей, Comfort Off-road — 845 000 рублей, Luxe — 891 000 рублей, Luxe Off-road — 906 000 рублей.

Фото: АВТОВАЗ