Geely отказывается от кроссоверов с МКП

У кроссоверов Atlas и X7 осталось лишь по одной такой комплектации — самой дешевой, необходимой для установления привлекательной цены.

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У кроссовера Geely Atlas в списке российских комплектаций до минимума сократилось предложение по машинам с 6-ступенчатой механикой (на фото справа) при явном преобладании вариантов с 6-ступенчатым автоматом (на фото слева); такая же ситуация наблюдается и у модели Emgrand X7.

В линейках обоих кроссоверов осталось только по одной комплектации с МКП, и в обоих случаях это моноприводные машины: у Emgrand X7 это комплектация «Базовая» с 1,8-литровым атмосферником, а у Geely Atlas — «Стандарт» c 2-литровым турбомотором. Именно эти версии являются начальными и, фактически, рекламными, с минимальной ценой — 1 204 990 и 1 334 990 рублей соответственно.

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Обычно бренды сокращают те комплектации, которые не пользуются успехом у покупателей, хотя на первый взгляд эти варианты могут выглядеть интересно. Например, под нынешнюю оптимизацию у Атласа, как пишут «Китайские автомобили», попали вот такие «механические» комплектации: «Люкс» с тем же 2-литровым движком и «Комфорт» с двигателем 2,4 литра и полным приводом.

Похожая ситуация сложилась у бренда Lada со «старшим» мотором 1.8 и МКП — для Весты такой агрегат оставили доступным только в некоторых версиях.

Фото: Geely