У Весты не стало двух вариантов — с мощным мотором и механикой, а Гранта потеряла еще одну версию — с роботом АМТ.

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АВТОВАЗ продолжает оптимизировать список комплектаций своих моделей. На этот раз сократилось количество версий у лифтбека Lada Granta, седана Lada Vesta и универсала Lada Vesta SW.

У седана Lada Vesta больше не доступна к заказу комплектация Comfort за 770 900 рублей с двигателем 1,8 л 122 л.с. в сочетании с механической коробкой передач, пишет Лада.Онлайн. Точно такой же агрегат (1,8 л, 122 л.с., МКП) теперь недоступен для универсала Lada Vesta SW в комплектации Luxe/Prestige за 939 900 рублей. А «младшая» модель Granta в кузове лифтбек лишилась варианта Comfort с двигателем 1,6 л (106 л.с.) и роботом АМТ.

Таким образом, роботизированная трансмиссия у лифтбека Granta осталась в трех комплектациях (из 16 возможных вариантов), а также в трех комплектациях у седана (из 16 версий) и в двух комплектациях универсала Granta Cross (из 8 версий), но вообще не предлагается для обычного универсала и хэтчбека Granta, каждый из которых выпускается в 8 комплектациях.

Комплектации хэтчбека Granta АВТОВАЗ сократил в октябре 2020 года, объясняя решение их низкой популярностью; не стало двух комплектаций с МКП.

Коллаж: «За рулем»