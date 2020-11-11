АВТОВАЗ убрал две комплектации у Lada Granta

Выбор из вариантов хэтчбека стал еще более скромным.

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Количество комплектаций сократилось у хэтчбека семейства Lada Granta. В минувшем октябре АВТОВАЗ исключил из списка доступных к покупке две версии с механической коробкой передач: комплектацию Luxe с 87-сильным мотором за 617 800 рублей и комплектацию Luxe/Prestige с мотором 1,6 литра, стоящую 651 800 рублей.

Помимо двигателя более дорогая версия отличалась наличием системы контроля устойчивости (ESC) и противобуксовочной системы (TCS), а также задним парктроником и датчиками дождя и света, отмечает Лада.Онлайн. Сейчас в гамме у хэтчбека осталось восемь комплектаций, шесть из которых имеют механическую трансмиссию (двигатели 87 и 106 л.с.), а две — автомат (98 л.с.). Цены составляют от 500 900 до 692 800 рублей.

Столько же комплектаций сейчас и у универсала Гранты (шесть механических и две с АКП), а вот седан и лифтбек имеют более широкий выбор: по шестнадцать комплектаций, и кроме МКП и АКП можно выбрать один из трех вариантов с роботизированной трансмиссией АМТ.

Ранее АВТОВАЗ исключил у Гранты некоторые версии с АМТ. Официально на предприятии такие шаги называют результатом наблюдения за спросом: наименее популярные версии либо удаляются, либо изменяются по наполнению.

В сентябре 2020 года компания объявила цены на Granta Cross Quest.

Фото: АВТОВАЗ