Названы самые опасные для пешеходов города

Всего в опросе, который провело агентство Zoom Market, приняли участие 3360 пешеходов из 28 российских городов. Их спрашивали о том, как часто водители пропускают других участников дорожного движения, о манере их парковки и о том, кто чаще виноват в аварийных ситуациях.
Хуже всего дела обстоят в южных регионах страны. На первом месте рейтинга оказалась Махачкала. В тройку городов с самыми бесцеремонными водителями также вошли Ростов-на-Дону и Краснодар.
Среди опрошенных пешеходов только 12% заявили, что их всегда пропускают на переходах, а 21% отметили, что происходит это только в предназначенных для перехода дороги местах.
Чаще других ПДД нарушают водители такси (61%). На втором месте неожиданно оказались водители-женщины (27%). Отличились и госструктуры (8%). Это чиновники, депутаты, силовики. Не обошлось также без бизнесменов (3%) и известных личностей (1%).
Рейтинг городов России, небезопасных с точки зрения пешеходов
- Махачкала
- Ростов-на-Дону
- Краснодар
- Ставрополь
- Воронеж
- Омск
- Саратов
- Брянск
- Тамбов
- Самара
- Волгоград
- Уфа
- Пермь
- Владивосток
- Симферополь
- Белгород
- Челябинск
- Иваново
- Нижний Новгород
- Саранск
- Чита
- Красноярск
- Екатеринбург
- Санкт-Петербург
- Томск
- Новосибирск
- Казань
- Москва
- Скоро пешеходные переходы изменятся согласно новым требованиям.
Фото: Adrien Olichon / Unsplash