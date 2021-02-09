Названы самые опасные для пешеходов города

Исследование, в котором оценку получили и разные категории водителей, было полностью построено на мнении пешеходов.

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Всего в опросе, который провело агентство Zoom Market, приняли участие 3360 пешеходов из 28 российских городов. Их спрашивали о том, как часто водители пропускают других участников дорожного движения, о манере их парковки и о том, кто чаще виноват в аварийных ситуациях.

Хуже всего дела обстоят в южных регионах страны. На первом месте рейтинга оказалась Махачкала. В тройку городов с самыми бесцеремонными водителями также вошли Ростов-на-Дону и Краснодар.

Среди опрошенных пешеходов только 12% заявили, что их всегда пропускают на переходах, а 21% отметили, что происходит это только в предназначенных для перехода дороги местах.

Чаще других ПДД нарушают водители такси (61%). На втором месте неожиданно оказались водители-женщины (27%). Отличились и госструктуры (8%). Это чиновники, депутаты, силовики. Не обошлось также без бизнесменов (3%) и известных личностей (1%).

Рейтинг городов России, небезопасных с точки зрения пешеходов

Махачкала Ростов-на-Дону Краснодар Ставрополь Воронеж Омск Саратов Брянск Тамбов Самара Волгоград Уфа Пермь Владивосток Симферополь Белгород Челябинск Иваново Нижний Новгород Саранск Чита Красноярск Екатеринбург Санкт-Петербург Томск Новосибирск Казань Москва

Скоро пешеходные переходы изменятся согласно новым требованиям.

Фото: Adrien Olichon / Unsplash