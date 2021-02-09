Названы самые опасные для пешеходов города — журнал За рулем

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Названы самые опасные для пешеходов города

Исследование, в котором оценку получили и разные категории водителей, было полностью построено на мнении пешеходов.

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Всего в опросе, который провело агентство Zoom Market, приняли участие 3360 пешеходов из 28 российских городов. Их спрашивали о том, как часто водители пропускают других участников дорожного движения, о манере их парковки и о том, кто чаще виноват в аварийных ситуациях.

Хуже всего дела обстоят в южных регионах страны. На первом месте рейтинга оказалась Махачкала. В тройку городов с самыми бесцеремонными водителями также вошли Ростов-на-Дону и Краснодар.

Среди опрошенных пешеходов только 12% заявили, что их всегда пропускают на переходах, а 21% отметили, что происходит это только в предназначенных для перехода дороги местах.

Чаще других ПДД нарушают водители такси (61%). На втором месте неожиданно оказались водители-женщины (27%). Отличились и госструктуры (8%). Это чиновники, депутаты, силовики. Не обошлось также без бизнесменов (3%) и известных личностей (1%).

Рейтинг городов России, небезопасных с точки зрения пешеходов

  1. Махачкала
  2. Ростов-на-Дону
  3. Краснодар
  4. Ставрополь
  5. Воронеж
  6. Омск
  7. Саратов
  8. Брянск
  9. Тамбов
  10. Самара
  11. Волгоград
  12. Уфа
  13. Пермь
  14. Владивосток
  15. Симферополь
  16. Белгород
  17. Челябинск
  18. Иваново
  19. Нижний Новгород
  20. Саранск
  21. Чита
  22. Красноярск
  23. Екатеринбург
  24. Санкт-Петербург
  25. Томск
  26. Новосибирск
  27. Казань
  28. Москва

Фото: Adrien Olichon / Unsplash

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