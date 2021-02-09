Опубликован интерьер Kia Sportage нового поколения — журнал За рулем

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Опубликован интерьер Kia Sportage нового поколения

Мировая премьера кроссовера пятого поколения должна состояться летом этого года.

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Модель Kia Sportage следующего поколения должны были представить еще в первом квартале 2020 года, затем премьеру перенесли на апрель 2021 года, а потом — на июнь 2021 года.

А пока представилась возможность заглянуть внутрь Sportage, где можно рассмотреть два больших прямоугольных экрана панели приборов и мультимедийной системы, ориентированной на водителя. Эта конфигурация очень похожа на ту, что представлена в новом Sorento. Также можно рассмотреть новое рулевое колесо с обновленным логотипом.

Известно также, что дверные карты выполнены в стилистике старшего брата, Kia Sorento, а сами двери открываются изнутри новыми петлеобразными ручками.

На данный момент также известно, что будет выпущена обычная модель с короткой колесной базой и длиннобазная версия, которую, скорее всего, представят только в Китае.

Ожидается полностью обновленный дизайн фасада и новое расположение фар. Ранее мы писали, что линия крыши получила больший наклон, а задняя стойка стала тоньше. На Спортидже будет использован недавно представленный новый логотип бренда.

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Поскольку новый Kia Sportage использует те же технологии, что и Hyundai Tucson, линейка его двигателей будет электрифицироваться, появятся мягкие, обычные и подключаемые гибриды, а также электрическая версия, хотя основу по-прежнему составят классические бензиновые и дизельные двигатели.

Фото: The Korean Car Blog

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Отзывы о Kia Sportage (7)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки — 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем...

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