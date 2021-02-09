Потеря управления: в России отзывают BMW X5 и X6

Проблема в рулевом вале — игнорировать шумы и люфт нельзя!

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Компания «БМВ Русланд Трейдинг», представляющая баварский автомобильный бренд в России, отзывает кроссоверы BMW X5 и X6 с определенными VIN-кодами, нашедшие покупателей в октябре или ноябре 2020 года — сообщение об этом появилось на сайте Федерального агентства по техническому регулированию (Росстандарт). Отзыв не массовый, всего под него попадают шесть автомобилей, а причина — в рулевом управлении.

Есть вероятность, что вал рулевого управления закреплен неправильно, в результате чего могут возникнуть шумы, а также люфт в рулевом управлении. Игнорирование этих признаков, говорится в сообщении, в самом худшем случае может стать причиной потери управления.

BMW X5 BMW X6

Представители компании в России свяжутся с владельцами проблемных машин, чтобы согласовать время визита на сервис, но о том, попадает ли ваш кроссовер под отзыв, можно узнать и самостоятельно — воспользовавшись одним из сервисов, которые предлагает Росстандарт. Если нашли свою машину в списке — связывайтесь с ближайшим дилерским центром.

Место водителя в BMW X6

На потенциально опасных BMW будет проверено резьбовое соединение рулевого вала, и, при необходимости, рулевой вал и карданный шарнир заменят бесплатно.

В ноябре эти же модели кроссоверов (и еще X7) отзывали из-за проблем с подвеской, которые также могли стать причиной потери управления.

Фото: BMW