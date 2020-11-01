В России отзывают BMW X5, X6 и X7

В кроссоверах могут возникнуть проблемы в подвеске, и автомобиль потеряет управляемость.

Материалы по теме В России отзывают 69 тыс. автомобилей Toyota и Lexus

Росстандарт информирует об отзыве на российском рынке 216 автомобилей BMW X5 (серия G05), X6 (серия G06), X7 (серия G07), изготовленных с августа по октябрь 2020 года. Из-за ошибки в процессе сварки приваривание кронштейна резинометаллического шарнира тяги было выполнено неправильно, и он может отвалиться. В результате потери направляющей системы подвески колеса автомобиль потеряет управляемость.

Дилеры предупредят владельцев машин о необходимости заехать на сервис для проведения бесплатных сервисных работ.

Владельцы могут и сами, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта.

На всех транспортных средствах проверят серийный номер переднего подрамника, и при необходимости подрамник будет заменен.

Ранее BMW X6 отзывали из-за отваливающегося спойлера.



Фото: BMW