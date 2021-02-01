Сердцем не стареть: взгляните на новую машину Сталлоне

Это же новейший Chevrolet Corvette С8 с разгоном до сотни за 3 секунды.

Материалы по теме Дуэйн «Скала» Джонсон полез в новый Porsche... и не поместился

Революционный «восьмой» Chevrolet Corvette со среднемоторной компоновкой был представлен летом 2019 года, но в 2020 году едва запущенное производство было приостановлено из-за пандемии — возобновление ожидается лишь 16 февраля. Однако это не коснулось как минимум одного из клиентов компании — в Facebook одного из американских дилеров появилось сообщение о том, что Corvette С8 в фирменной синей окраске приобрел Сильвестр Сталлоне.

Мы очень горды, польщены (и немного поражены), что Сильвестр Сталлоне теперь является одним из наших клиентов, — говорится в посте. — Мы продали ему этот прекрасный Corvette С8 2021 года. На фото — владелец автосалона Бо Триветт и его жена Дженифер, доставившие машину. Спасибо за творчество, Слай!

Фанаты модели могли заметить, что Корвет Слая не снабжен опциональным пакетом Z51 Performance Package, который, по данным Motor1, выбирает 76% покупателей Corvette С8. Однако этот пакет отвечает за тормоза, охлаждение, управляемость и еще ряд параметров (включая внешнюю атрибутику), но на отдачу мотора влияет незначительно.

И будучи абсолютно стандартным, спорткар 74-летней звезды, подарившей нам «Рокки», «Рэмбо» и «Неудержимых», обладает мощностью 490 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды... Кстати, помимо указанных блокбастеров Сталлоне был актером и сценаристом фильма «Гонщик» (2001), но особого успеха тот фильм не сыскал.

В минусы картине записывали нереалистичность. И вот ведь парадокс: девятая часть «Форсажа» тоже реалистичной не будет, а успех — почти гарантирован.

Фото: Facebook / Chevrolet Buick GMC Cadillac of Murfreesboro