В Беларуси рассказали, как изменится модельный ряд Zotye

Машины в Россию до недавнего времени поставляли из соседней республики.

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В конце 2020 года в Беларуси собрали последние автомобили Zotye, рассказал местному порталу Auto.Tut.by председатель правления СП ЗАО «Юнисон» Алексей Ваганов. Причина — отсутствие машинокомплектов. Теперь на заводе ждут возобновления поставок, но произойдет это не раньше китайского Нового года, который отмечают с 12 по 26 февраля.

Однако речь может идти только об одной модели — кроссовере T600, только он остается в производстве. В России продавали две модели марки Zotye — кроссоверы T600 и Coupa белорусской сборки. Из-за смены собственника компании ее будущее определит новый владелец, который пока неизвестен.

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На сайте российской компании больше не публикуют актуальные прайс-листы, но в представительстве китайского бренда нас заверили, что уходить с российского рынка не планируют и ближе к лету расскажут о новых перспективах.

В Беларуси, по итогам прошлого года, было продано 110 автомобилей этой марки, в России — 158 штук. В январе в нашей стране дилеры распродавали остатки складов, и своих покупателей нашли 9 автомобилей.

Еще в 2019 году в планах китайского производителя был вывод на наш рынок кроссовера нового поколения Zotye T600 и совсем нового Т700.



Фото: Zotye