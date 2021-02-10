Трамплин, полет: посадка нормальная, водитель жив

Пикап заскользил на развязке автострады, его выбросило через край, и он приземлился на другом уровне автомагистрали — 20 метрами ниже.

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Авария произошла в минувшую субботу на шоссе в Уэст-Аллисе (штат Висконсин, США), но видео стало доступно лишь накануне. Пикап наехал на сугроб на правой обочине развязки, ледяная глыба не справилась с задачей барьера пандуса, автомобиль выскочил за край развязки и буквально полетел вниз, пока не приземлился на уровень ниже.

Когда прибыли полицейские, пикап стоял на колесах, водитель был в сознании и дышал, а двое автомобилистов уже оказывали ему первую помощь. Мужчину доставили в больницу.

Дорожники на гигантских машинах-снегоочистителях стараются не допустить скопления снега на эстакадах. Самая большая неприятность — это таяние и замерзание, что создает своего рода естественный ледяной пандус, и встреча с ним для автомобиля может иметь плачевные последствия. Но этому водителю повезло, он остался жив.

Мы видели много внедорожников на кучах снега. Но чтобы они торчали из них на такой высоте, кажется, впервые.



Видео: YouTube