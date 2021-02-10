Трамплин, полет: посадка нормальная, водитель жив — журнал За рулем

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Трамплин, полет: посадка нормальная, водитель жив

Пикап заскользил на развязке автострады, его выбросило через край, и он приземлился на другом уровне автомагистрали — 20 метрами ниже.

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Авария произошла в минувшую субботу на шоссе в Уэст-Аллисе (штат Висконсин, США), но видео стало доступно лишь накануне. Пикап наехал на сугроб на правой обочине развязки, ледяная глыба не справилась с задачей барьера пандуса, автомобиль выскочил за край развязки и буквально полетел вниз, пока не приземлился на уровень ниже.

Когда прибыли полицейские, пикап стоял на колесах, водитель был в сознании и дышал, а двое автомобилистов уже оказывали ему первую помощь. Мужчину доставили в больницу.

Дорожники на гигантских машинах-снегоочистителях стараются не допустить скопления снега на эстакадах. Самая большая неприятность — это таяние и замерзание, что создает своего рода естественный ледяной пандус, и встреча с ним для автомобиля может иметь плачевные последствия. Но этому водителю повезло, он остался жив.

Видео: YouTube

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