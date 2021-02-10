Трамплин, полет: посадка нормальная, водитель жив

Авария произошла в минувшую субботу на шоссе в Уэст-Аллисе (штат Висконсин, США), но видео стало доступно лишь накануне. Пикап наехал на сугроб на правой обочине развязки, ледяная глыба не справилась с задачей барьера пандуса, автомобиль выскочил за край развязки и буквально полетел вниз, пока не приземлился на уровень ниже.
Когда прибыли полицейские, пикап стоял на колесах, водитель был в сознании и дышал, а двое автомобилистов уже оказывали ему первую помощь. Мужчину доставили в больницу.
Дорожники на гигантских машинах-снегоочистителях стараются не допустить скопления снега на эстакадах. Самая большая неприятность — это таяние и замерзание, что создает своего рода естественный ледяной пандус, и встреча с ним для автомобиля может иметь плачевные последствия. Но этому водителю повезло, он остался жив.
- Мы видели много внедорожников на кучах снега. Но чтобы они торчали из них на такой высоте, кажется, впервые.
Видео: YouTube