Как ты там оказался? Загадка торчащего Джипа

Мы видели много внедорожников на кучах снега. Но чтобы они торчали из них на такой высоте…

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Нет, это не фотошоп. Jeep Grand Cherokee действительно торчит из верхушки огромной кучи снега, примерно в 3,5–4 метрах над землей.

Снимки были сделаны в Пенсильвании и стали вирусными. Скоро их начнут подписывать остроумными фразами. Пока внятного объяснения произошедшему нет, но это не мешает людям строить догадки.

Например, это может быть некое подобие флешмоба — продолжение истории, которая началась с застрявшего на узкой горной тропе в Калифорнии Джипа, который спасали всем миром. То есть Джип может заехать туда, где его никто не спасет.

Но, во-первых, тот Джип со скалы сняли. Во-вторых, этот Grand Cherokee явно заехал в кучу снега не сам. Возможно, его туда забросили: у автомобиля нет номерного знака, заднего стекла, кажется, передние боковые окна тоже отсутствуют или открыты.

Есть версия, что виновником такой инсталляции стал невнимательный водитель снегоуборщика. Но в это верится с трудом. Грейдер мог бы подтолкнуть автомобиль наверх, но невысоко и по пологому склону.

Что могло произойти с машиной на самом деле? Поделитесь своими версиями в комментариях.

Для кого-то офф-роуд — это развлечение, а для кого-то — ежедневная работа: наши тракторы на лесозаготовках.

Фото: reddit.com