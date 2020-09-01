Повисший на гребне Jeep спасли. Руками и канатами

Ford хотел присоединиться, но немного опоздал.

Материалы по теме Чем круче джип, тем... Этот Jeep застрял на скале

Кадры внедорожника Jeep Wrangler, попавшего в ловушку на велосипедной тропе в Калифорнии, за несколько дней облетели интернет. До последнего момента оставалось загадкой, зачем водителю понадобилось идти на столь рискованный маневр. Неясной оставалась и судьба машины, чудом повисшей на гребне холма.

Но наконец нашлись те, кто вытащил Jeep с опасного хребта и передал незадачливому владельцу. Местные джиперы из клуба Jalados 4х4 потратили на это двадцать минут.

В снятом видео поражает не только слаженность действий команды, но и самоотверженность водителя, согласившегося сесть за руль почти рухнувшего с обрыва внедорожника, чтобы следовать указаниям коллег.

Однако в этой истории есть еще один интересный момент: вскоре после распространения информации о застрявшем Рэнглере поползли слухи, что снять джип с гребня холма предложила... компания Ford. Американский The Drive обратился в компанию, а также разыскал владельца злосчастного Jeep Wrangler — обе стороны подтвердили факт предложения безвозмездной помощи. По словам владельца, в плане предусматривалось участие вертолета, а также отдельно обговаривалась съемка процесса. Но пока все обговаривали, Джип вытащили добровольцы.

И тому нет никаких прямых свидетельств, но многие независимые источники посчитали этот шаг ни чем иным, как попыткой снять рекламный ролик с участием нового Ford Bronco, «спасающего» Jeep Wrangler.

Фото: Instagram, @Tougester7

Видео: Youtube, канал Tougester_7