Там его и бросили.

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«Чем круче джип, тем дальше идти за трактором», — говорят опытные покорители бездорожья, но этому внедорожнику никакой трактор помочь уже не сможет. Нужен вертолет. Оказывается, проехать на легендарном Jeep Wrangler можно далеко не везде.

Казус случился где-то в горах к востоку от Лос-Анджелеса — водитель умудрился засадить машину в самом труднодоступном месте: на узкой тропе между двумя вершинами и обрывами слева и справа. В результате автомобиль пришлось бросить.

К сожалению, мы не знаем предысторию. Внедорожник был обнаружен и сфотографирован Джуном Кастро. Он опубликовал снимки в группе Hemet News на Facebook. На них видно, что Wrangler последней модели плотно сел на днище на очень узкой тропе. О чем думал водитель? На этот вопрос может ответить любой автомобилист. Он размышлял примерно так: «У меня есть Wrangler и я смогу добраться до этой вершины».

В этой местности, к югу от калифорнийского города Лома-Линда, есть сеть троп, которые не предназначены для транспортных средств, — это пешеходные маршруты, по которым также ездят велосипедисты и мотоциклисты.

Чем круче джип, тем... Этот Jeep застрял на скале Там его и бросили. Чем круче джип, тем... Этот Jeep застрял на скале

А этот Jeep буквально разорвало в яме, полной грязи.

Фото: Джун Кастро / Facebook