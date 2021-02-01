Яндекс.Заправки стали сравнивать цены на АЗС

Приложение находит все заправочные станции на маршруте и сравнивает стоимость топлива на них.

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Новая функция позволяет выбрать наиболее дешевое топливо, предлагаемое АЗС по пути. Определившись с заправочной станцией, водитель может одним нажатием кнопки выбрать заправку своего автомобиля до полного бака.

Пока новая функция доступна только в приложении Яндекс.Заправки на Android и iOS, но уже скоро разработчики обещают добавить ее в Навигатор и Яндекс.Карты.

Выбор нужной АЗС начинается с построения маршрута, на котором определяются заправочные станции, торгующие нужным топливом. Затем приложение подсвечивает АЗС с самым доступным по цене топливом и пишет разницу цен.

«Обычно водители не ездят заправляться целенаправленно. Они встраивают это в повседневные занятия — например, заправляются по пути на работу, в торговый центр или детский сад. Новые функции Яндекс.Заправок помогут построить удобные маршруты с заездом на АЗС и экономить на топливе», — говорит руководитель Яндекс.Заправок Артём Прудников.

Интересна и новая функция заправки до полного бака. По умолчанию это 60 литров, но объем можно изменить в настройках. В случае, если 60 литров в бак не поместились, то на карту клиента возвращаются непотраченные деньги, которые на момент заправки были «заморожены» и находились в «подвешенном» состоянии.

Также приложение позволяет заказать еду на АЗС не выходя из автомобиля.

Фото: Яндекс, Charles Lebegue / Unsplash