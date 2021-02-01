Скандал с Jeep: рекламу удалили из-за нетрезвого вождения

Во время проведения Супербоула в США Jeep показал видеоролик, в котором снялся известный певец Брюс Спрингстин. Однако долго она в Сети не продержалась — у главного героя оказалась небезупречной репутация.

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Реклама Jeep Суперкубка с Брюсом Спрингстином в главной роли стала первой для рок-звезды. В ней содержалось искреннее и трогательное послание о единстве и равноправии. Однако через несколько дней стали известны некоторые обстоятельства, из-за которых автопроизводителю пришлось закрыть видео для просмотра.

Источники в правоохранительных органах сообщили изданию TMZ, что 14 ноября 2020 года Спрингстин был арестован в национальной зоне отдыха Gateway в Сэнди-Хук, штат Нью-Джерси, за управление автомобилем в нетрезвом виде и опасное вождение. В ближайшие несколько недель он должен предстать перед федеральным судом.

Спрингстин вину признал и сотрудничал во время задержания. Это его первый арест за подобное нарушение. Однако автопроизводитель посчитал, что проповедовать человеческие ценности с такими провинностями не очень правильно. Спрингстин комментариев по этому поводу не дает.

В заявлении для New York Post представитель Jeep отметил, что неуместно комментировать детали обвинения, о котором они только читали, и поэтому не могут его подтвердить. Но они посчитали правильным приостановить рекламу до изучения всех обстоятельств дела.

«Его послание о единстве актуально как никогда. Но пьянство за рулем никогда не может быть оправдано», — добавил представитель.

Спрингстин, воспитанный отцом-алкоголиком, никогда не был замечен в чрезмерном употреблении алкоголя, и в своей автобиографии 2016 года он написал, что впервые попробовал спиртное только в 22 года, потому что его опыта общения с отцом было достаточно, чтобы не совершать тех же ошибок.

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Фото: Скриншот из удаленного видеоролика