У дилеров Lada дефицит запчастей

В начале 2021 года ряд дилеров Lada столкнулись с нехваткой запасных частей. Об этом сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на интернет-магазин запасных частей CareParts. По сведениям источника, затруднения связаны с изменившейся логистикой АВТОВАЗа.
Сообщается, что теперь дилерская сеть получает запасные части не напрямую с центрального склада Тольятти, а должна забирать их с региональных складов. Оптимизация логистических процессов, по этим данным, пока приводит к обратному результату — сроки поставок деталей и узлов в некоторые центры увеличились более чем в два раза.
Так, некоторые позиции приходится ждать не 7 дней, как ранее, а 18. Более того, некоторые дилеры для перестраховки называют клиентам заведомо большие сроки — до 30 дней. Наибольшие затруднения с запчастями, по мнению источника, наблюдаются в Северо-Западном федеральном округе.
- Ранее стало известно, что на самом АВТОВАЗе из-за ухода марки Datsun возник профицит рабочих кадров, но пресс-служба заявила, что массовых сокращений не планируется.
Фото: Сергей Коньков/ТАСС