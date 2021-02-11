У дилеров Lada дефицит запчастей

Говорят, что ранее действующая процедура — когда автосалон получал детали и узлы напрямую с центрального склада — упразднена.

Материалы по теме Запотевание фонарей на Niva Travel: правда или нет?

В начале 2021 года ряд дилеров Lada столкнулись с нехваткой запасных частей. Об этом сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на интернет-магазин запасных частей CareParts. По сведениям источника, затруднения связаны с изменившейся логистикой АВТОВАЗа.

Сообщается, что теперь дилерская сеть получает запасные части не напрямую с центрального склада Тольятти, а должна забирать их с региональных складов. Оптимизация логистических процессов, по этим данным, пока приводит к обратному результату — сроки поставок деталей и узлов в некоторые центры увеличились более чем в два раза.

На данный момент у АВТОВАЗа 300 дилерских центров в России. Дистрибуцией запчастей занимается дочерняя компания «Лада-Имидж»

Так, некоторые позиции приходится ждать не 7 дней, как ранее, а 18. Более того, некоторые дилеры для перестраховки называют клиентам заведомо большие сроки — до 30 дней. Наибольшие затруднения с запчастями, по мнению источника, наблюдаются в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее стало известно, что на самом АВТОВАЗе из-за ухода марки Datsun возник профицит рабочих кадров, но пресс-служба заявила, что массовых сокращений не планируется.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС