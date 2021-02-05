Из-за ухода Datsun у АВТОВАЗа слишком много рабочих

Именно с этим связано снижение темпов сборки автомобилей.

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В начале февраля 2021 года в сети появилась информация о том, что в производстве АВТОВАЗа, где собирают автомобили Lada Granta, будет снижена производительность — вместо 47 автомобилей будут собирать всего 39. Это связывалось с объемами выпуска самой Гранты, однако теперь имеется важное уточнение.

Разница в производительности связана с уходом из России марки Datsun — до декабря 2020 года седаны и хэтчбеки этого бренда еще выпускались на том же конвейере в Тольятти, отмечает «Нетипичный» АВТОВАЗ. В декабре, благодаря госзаказам и раннему уходу персонала на новогодние каникулы в связи с выполнением плана, отсутствие двух моделей на сборке чувствовалось несильно, но в феврале потребовало официальной корректировки.

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Вместе с тем, проблема с персоналом, озвученная ранее, никуда не делась: по неофициальным данным, в связи с прекращением сборки Datsun не у дел остались около 600 заводских рабочих. Сейчас в тольяттинских пабликах распространяется информация о том, что людям предлагают переводы в другие подразделения или увольнение по соглашению сторон с выплатой пяти окладов.

Пресс-служба АВТОВАЗа, комментируя ситуацию, подчеркнула, что никаких массовых сокращений на предприятии не планируется.

Фото: ТАСС/Шамуков Руслан