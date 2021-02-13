Это показывает статистика. И даже есть объяснение.

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Современные автомобили гораздо безопаснее тех, что выпускались в начале века. Новые сплавы и зоны запланированной деформации делают салоны машин прочнее, а различные системы помогают если не избегать столкновений, то уменьшить риск получения серьезных травм. Но до сих пор многое зависит от того, какого размера автомобиль вы водите.

В новом исследовании Страхового института дорожной безопасности объясняется, почему женщины чаще, чем мужчины, получают серьезные травмы в ДТП. Согласно данным статистики, вероятность гибели женщин на 20–28% выше, а вероятность получения серьезных травм больше на 37–73%. После того как эксперты института скорректировали несколько факторов, они обнаружили, что разночтения вызваны типом автомобилей, на которых ездят мужчины и женщины.

По словам вице-президента IIHS Джессики Джермакян, «цифры показывают, что женщины чаще водят небольшие и легкие автомобили и что они чаще, чем мужчины, получают удары в бок, в переднюю и заднюю части машины».

Женщины в два с половиной раза чаще получают травмы ног средней степени тяжести. В IIHS уверены, что исследования позволят сделать небольшие автомобили безопаснее.

При этом системы помощи водителю делают людей за рулем беспечнее.

Фото: Jorge Saavedra / Unsplash