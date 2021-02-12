Если бы создатели суперкаров выпускали мотоциклы

У некоторых автопроизводителей есть мотоподразделения, выпускающие отличные байки. А какие мотоциклы подошли бы Porsche, Ferrari, Aston Martin и другим подобным брендам?

BMW выпускает немало отличных байков, которые прекрасно дополняют модельный ряд компании и прекрасно смотрятся рядом, например, с седаном M5. А красная Honda CBR600RR отлично подходит такому же красному Acura NSX. Это два прекрасных способа почувствовать скорость и мощь.

Возможно, поэтому художники из Budget Direct нарисовали семь неофициальных рендеров супербайков. Каждый из них создавался по мотивам культовых суперкаров, поэтому мотоциклы получились вполне узнаваемыми.

Pagani

Углеродное волокно и четыре каплевидные фары — это определенно Huayra. Но есть и элементы от другой модели компании — Zonda. Байк выглядит весьма зловеще.

Aston Martin

Поскольку отличительной чертой Aston Martin является его решетка радиатора, то воплотить фамильный дизайн в мотоцикле не так-то просто. Но художникам удалось. В основе этого серебристого супербайка лежит дизайн Valhalla, о чем говорят фары и обтекатель. К сожалению, это не самый красивый байк проекта.

Lamborghini

Помимо едва заметного изгиба от кончика обтекателя до верхнего края стекла есть еще один ход, указывающий на суперкары Lamborghini. Это прямые острые линии.

Koenigsegg

Jesko Absolut — самый быстрый автомобиль, который когда-либо выпускала Koenigsegg. Кристиан фон Кенигсегг заявил, что его компания «никогда не будет пытаться сделать более быстрый серийный автомобиль». Обратите внимание на эти зловещие спойлеры в виде двойного плавника сзади.

McLaren

Этот вымышленный супербайк McLaren не остался бы незамеченным в потоке. Ломаные линии обтекателя, в складках которого прячется множество воздухозаборников, и прозрачная панель, за которой виден мотор, — очень красиво. Однако ездить на нем было бы не совсем удобно.

Ferrari

Мотоцикл Ferrari выглядит более комфортным. В основе его дизайна — суперкар F8 Tributo. На бренд также указывают черный и красный цвета, а также характерные изгибы, перенесенные на обтекатель. Вот бы у этого байка был еще 12-цилиндровый двигатель!

Porsche

Напоследок мы оставили самый неоднозначный байк в стиле 918-го. Его округлая фара в эпоху остроугольной оптики смотрится смело и вызывающе. При этом байк кажется достаточно широким, чтобы за обтекателем поместился плоский 6-цилиндровый двигатель, как у настоящего Porsche.

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Изображения: Budget Direct