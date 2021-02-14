Просто пушка: новая модель мотоцикла Урал Боббер LE

Лимитированная серия создавалась под вдохновением от спортивных мотоциклов СССР — Ирбит С-51 и М-52С.

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В модельном ряду Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ) три модели — помимо флагманской Gear Up и СиTи теперь есть еще и Урал Боббер LE, о котором производитель недавно снял красивое видео. Буквы LE в названии указывают принадлежность к ограниченной партии, а сам облик создавался совместно российским дизайнером Александром Тюрюминым и содержит отсылки к классическим спортивным мотоциклам Ирбит С-51 и М-52С.

Обратите внимание на интересную окраску — правая часть байка и левая часть коляски окрашены в черный, а противоположные — в голубой; таким образом, с любого ракурса машина сохраняет двухцветный окрас. Помимо голубой, могут также применяться красная, желтая и серая краски.

Под видео уже набралось немало восторженных комментариев от поклонников легендарной марки: «просто пушка», «какой он красивый», «наконец-то что-то новое» — таков общий настрой.

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Помимо окраса, у модели есть еще пара ярких черт: Боббер LE легко отличить от других современных моделей по телескопической вилке (на остальные ставится рычажная типа «Турист») и также по покрышкам Shinko 270 Super Classic WW с белой окантовкой на 18-дюймовых колесных дисках. Как и все нынешние мотоциклы Урал, эта модель комплектуется 750-кубовым 41-сильным оппозитным двигателем с воздушным охлаждением и электронным впрыском.

В последние десятилетия бренд Урал ориентирован на западный рынок, но сейчас развивается и российское представительство — дилеры ИМЗ есть в Москве и Казани. Модель Урал Боббер LE в базовой комплектации стоит 1 080 000 рублей.

Боббер хорошо подходит для города, а в сентябре 2020 год ИМЗ выпустил более брутальный Урал для отдыха на природе — лимитированная версия получила название Weekender.

Фото: ИМЗ

Видео: Youtube, канал Russian Ural Motorcycles