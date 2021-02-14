Можно ли сдать экзамен ПДД за другого человека? (видео)

Проверять не стоит — уже есть обучающий ролик.

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Подлинный психологический триллер зафиксировала камера видеонаблюдения в Республике Тыва. 38-летний житель Кызыла, в 2018 году лишенный прав за отказ от прохождения медосвидетельствования, по истечении срока лишения решил не пересдавать экзамены сам, а попросить сделать это своего товарища.

После тщательного планирования и подготовки товарищ отправился на теоретический экзамен, где проверяется знание ПДД, который сдал вполне успешно. Более того, он был готов столь хорошо, что вместо 20 минут, отведенных на тестирование, справился всего за пять. Но при сдаче работы обман вскрылся. Смотрим видео внимательно, основное действие разворачивается после 1:00.

При проверке экзаменуемого по базам данных ГИБДД инспектор обратил внимание на то, что фото в паспорте не соответствует тому изображению, что имеется в базе, сообщил 10 февраля сайт МВД России. Это несоответствие заставило полицейского внимательно изучить документ.В результате он обнаружил явные признаки подделки — фото отличника теоретической подготовки было приклеено поверх фотографии истинного владельца паспорта.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 327 УК РФ («Подделка документов»), фигурант отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.

А в Приморье нетрезвый гражданин угнал автобус и таранил полицейских.

Видео: Youtube, канал МВД Медиа