Поджигали ради «авторитета»: пострадали 4 авто

Полиция заключила под стражу двух жителей Владивостока.

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Первый случай произошел в ноябре 2020 года на автомобильной стоянке, расположенной по улице Каплунова. Ночью двое мужчин в медицинских масках зашли в сторожку охранника парковки. Один из них ударил работника в лицо, после чего тот потерял сознание. Потом преступная парочка подошла к машинам и, разбив окно первого попавшегося автомобиля, подожгла сиденье. Это увидел проезжавший мимо автостоянки сотрудник Госавтоинспекции. Полицейский вышел из служебного автомобиля и направился вглубь паркинга, где и обнаружил поджигателей.

Оценив ситуацию и понимая, что и другие машины могут загореться, он подбежал к машине и стал ее тушить. Поджигатели в это время скрылись. Через некоторое время злоумышленники повторили попытку. Повредив забор, они проникли на охраняемую автостоянку, где снова подожгли иномарку. В этот раз им удалось целиком сжечь автомобиль. Огонь перекинулся на две соседних машины, которые также полностью выгорели. Общий ущерб, причиненный владельцам, составил около 9 миллионов рублей. Молодые люди, одному из них 20, а другому 22 года, вины отрицать не стали, объяснив, что поджигали дорогостоящие автомобили, чтобы «добиться авторитета в своем кругу общения». В отношении них возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». За содеянное им грозит до 5 лет лишения свободы.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю