Поджигали ради «авторитета»: пострадали 4 авто

Оценив ситуацию и понимая, что и другие машины могут загореться, он подбежал к машине и стал ее тушить. Поджигатели в это время скрылись. Через некоторое время злоумышленники повторили попытку. Повредив забор, они проникли на охраняемую автостоянку, где снова подожгли иномарку. В этот раз им удалось целиком сжечь автомобиль. Огонь перекинулся на две соседних машины, которые также полностью выгорели. Общий ущерб, причиненный владельцам, составил около 9 миллионов рублей. Молодые люди, одному из них 20, а другому 22 года, вины отрицать не стали, объяснив, что поджигали дорогостоящие автомобили, чтобы «добиться авторитета в своем кругу общения». В отношении них возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». За содеянное им грозит до 5 лет лишения свободы.
- Странное хобби придумала себе туристка из Красноярского края: она выезжала на «гастроли» ради поджога машин.
Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю