Воры срезают этот элемент выхлопной системы ради драгоценных металлов.

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Каталитический нейтрализатор есть у каждого современного автомобиля. В этих устройствах, необходимых для того, чтобы сделать выхлопные газы машин чище, используются невероятно дорогие металлы. Это палладий, родий и платина.

Как пишет The New York Times, пять лет назад палладий стоил 500 долларов за унцию (28,35 г), в настоящее время его стоимость колеблется в диапазоне от 2500 до 3000 долларов за унцию (ЦБ РФ оценивает его сегодня в 5617,78 рублей за грамм). При этом родий в настоящее время стоит более 20 000 долларов за унцию (почти 1,5 млн за 28,35 г, или около 52 тысяч за 1 г).

Поэтому неудивительно, что США захлестнула волна краж катализаторов. Владельцы машин всячески пытаются помешать ворам. Среди «быстрых» решений — стравливание воздуха из шин на время длительных стоянок, чтобы злоумышленникам было сложнее подобраться под днище. Чаще владельцы автомобилей закрывают катализаторы стальными решетками, приваривая их к днищу машины:

Чаще всего катализаторы срезают с Toyota Prius. Поскольку у этого автомобиля с гибридной силовой установкой катализатор забивается меньше, чем у других, а значит, концентрация драгоценных металлов в нем выше.

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Фото: reddit.com