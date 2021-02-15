Lada Vesta лишилась самого дорогого цвета кузова

Доплата за него составляла 18 000 рублей.

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Автомобили семейства Lada Vesta больше не окрашиваются в серо-бежевый металлик, который в заводском каталоге именовался «карфаген». Ресурс Лада.Онлайн со ссылкой на сотрудников дилерской сети отечественного бренда сообщил, что заказать автомобиль в этом цвете уже нельзя, а затем эту информацию подтвердили и в пресс-службе АВТОВАЗа.

С этого месяца «карфаген» действительно больше не доступен к заказу, автомобили в этом цвете еще есть на стоках или можно выбрать альтернативный цвет», — рассказали на предприятии.

Седан Lada Vesta в цвете «Карфаген» — таких у дилеров осталось не более двух десятков

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Сейчас в гамме у Весты осталось восемь цветов, семь из которых — металлики: красный «сердолик», коричневый «ангкор», ярко-синий «дайвинг», серо-голубой «фантом», серый «Плутон», черный «маэстро» и серебристый «платина». Каждый из этих цветов добавляет к цене автомобиля 12 000 рублей. Заметим, что «карфаген» был самым дорогим и стоил 18 000 рублей. Не требует доплаты только один цвет — белый, он же «ледниковый».

А еще у Весты есть опциональная двухцветная окраска с крышей и зеркалами черного цвета за 16 000 рублей.

Фото: АВТОВАЗ