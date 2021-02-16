Сбер подобрал Ё-мобиль. Что-то сделает с ним

Провалившийся проект станет частью автомобильной платформы банка.

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Компания «Ё-инжиниринг» сменила хозяина. Теперь она принадлежит Сберу (бывший Сбербанк). Напомним, что на разработку Ё-мобиля было потрачено 150 млн евро, что по сегодняшнему курсу составляет более 13 млрд рублей. Проект был закрыт в 2014 году.

«Ё-инжиниринг» куплен Сбером у белорусской компании «Кейджи Импэкс». В какую сумму это обошлось — не сообщается. Теперь банк намерен использовать знания и опыт разработчиков для создания платформы Sber Automotive Technologies (SberAutoTech), предназначенной для автономных транспортных средств.

В проекте уже участвуют специалисты Яндекса, в задачу которых входит создание экосистемы для автомобилей. В распоряжении же компании «Ё-инжиниринг» находятся патенты на силовую установку Ё-мобиля и на суперконденсатор.

У белорусской компании были на Ё-мобиль большие планы, но они, кажется, так и не смогли воплотиться в жизнь.

Фото: ИТАР-ТАСС/Павел Головкин