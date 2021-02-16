Новая зона комфорта: скоро премьера C-класса — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Новая зона комфорта: скоро премьера C-класса

Дебют седана и универсала пятого поколения состоится 23 февраля в онлайн-формате, на платформе Mercedes me media.

Материалы по теме
Легковое подразделение Mercedes-Benz отделится от Daimler

«Подними свою зону комфорта на новый уровень» — с таким лозунгом Mercedes-Benz во вторник, 23 февраля в 16:00 по мск презентует новый C-Класс. Мировую онлайн-премьеру автомобилей можно будет наблюдать в прямом эфире вот здесь.

C-класс — первый представитель модельного ряда штутгартского автопроизводителя, где в новом поколении появится полностью электрифицированная версия. Еще одна ключевая особенность нового С-класса — появление в нем после дебюта в S-Классе системы MBUX (Mercedes-Benz User Experience) второго поколения. Это обучаемая система управления второго поколения, способная взаимодействовать с датчиками автомобиля. MBUX настолько чуткая, что умеет прислушиваться к жестам задних пассажиров, позволяя им открывать и закрывать жалюзи на роликах или включать лампы для чтения. Таким образом, салон автомобиля станет еще более цифровым и интеллектуальным.

Незадолго до премьеры Mercedes-Benz выпустил тизер, изображение на котором — это профиль двух автомобилей — ближе стоит седан, за ним — универсал. Однако на картинке можно рассмотреть лишь силуэты, обе машины в тени.

Изображение фары и части бампера, выглядывающее из-под алой драпировки, демонстрирует, что перед автомобиля обновится вместе с оптикой.

Об этом пока официально не сообщают, но известно, что силовые агрегаты останутся четырехцилиндровыми, поскольку у нового автомобиля моторный отсек недостаточно велик, чтобы разместить там рядный шестицилиндровый двигатель. Единственной коробкой передач будет 9-ступенчатый автомат. Однако точную информацию мы получим через семь дней.

Тизеры: Mercedes-Benz

242
Оцените материал
0:0

Отзывы о Mercedes-Benz C-класса (2)

Mercedes-Benz 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Комфорт передних пассажиров Управляемость Безопасность

Недостатки:

Дискомфорт задних пассажиров Проблемные ДВС М271, по новому М261 статистики пока не накоплено.

Комментарий:

Тест драйв седана Mercedes-Benz C-Класс седан (C 200 4MATIC) с бензиновым двигателем 1.5, 184 л.с. (ДВС — M264 E15 DE AL турбо — чугунные гильзы есть!), 2019 года выпуска был осуществлен у дилера Авилон. 1. Вместительность. Мой рост 174 см., полнота — средняя. При моих габаритах сел на месте во...

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...