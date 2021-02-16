Новая зона комфорта: скоро премьера C-класса

Дебют седана и универсала пятого поколения состоится 23 февраля в онлайн-формате, на платформе Mercedes me media.

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«Подними свою зону комфорта на новый уровень» — с таким лозунгом Mercedes-Benz во вторник, 23 февраля в 16:00 по мск презентует новый C-Класс. Мировую онлайн-премьеру автомобилей можно будет наблюдать в прямом эфире вот здесь.

C-класс — первый представитель модельного ряда штутгартского автопроизводителя, где в новом поколении появится полностью электрифицированная версия. Еще одна ключевая особенность нового С-класса — появление в нем после дебюта в S-Классе системы MBUX (Mercedes-Benz User Experience) второго поколения. Это обучаемая система управления второго поколения, способная взаимодействовать с датчиками автомобиля. MBUX настолько чуткая, что умеет прислушиваться к жестам задних пассажиров, позволяя им открывать и закрывать жалюзи на роликах или включать лампы для чтения. Таким образом, салон автомобиля станет еще более цифровым и интеллектуальным.



Незадолго до премьеры Mercedes-Benz выпустил тизер, изображение на котором — это профиль двух автомобилей — ближе стоит седан, за ним — универсал. Однако на картинке можно рассмотреть лишь силуэты, обе машины в тени.





Изображение фары и части бампера, выглядывающее из-под алой драпировки, демонстрирует, что перед автомобиля обновится вместе с оптикой.

Об этом пока официально не сообщают, но известно, что силовые агрегаты останутся четырехцилиндровыми, поскольку у нового автомобиля моторный отсек недостаточно велик, чтобы разместить там рядный шестицилиндровый двигатель. Единственной коробкой передач будет 9-ступенчатый автомат. Однако точную информацию мы получим через семь дней.

Ранее новый Mercedes-Benz С-класса в кузове универсал удалось снять без камуфляжа.

Тизеры: Mercedes-Benz