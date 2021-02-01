Страховщики хотели денег за забывчивость. Но проиграли

История 2018 года завершилась только что решением Верховного суда. Если вы попали в ДТП и не передали страховщику извещение об этом, то вам ничего за это не будет.

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В случае мелкой аварии, которую можно оформить без автоинспектора по европротоколу, оба участника заполняют извещение о ДТП и в течение пяти дней должны передать его каждый своему страховщику. Раньше за непредоставление извещения в срок страховщик мог потребовать от виновника аварии компенсацию суммы, выплаченной компанией пострадавшему. Но с 1 мая 2019 года ситуация изменилась — это законом больше не предусмотрено. То есть обязанность по-прежнему остается, но наказания за ее невыполнение нет, пишет «Российская газета».

Гражданке Никифоровой ее страховая компания предъявила регресс именно за то, что она не предоставила извещение о ДТП, в котором была виновата. Авария произошла еще в ноябре 2018 года, тогда возможность выставления регресса действовала, страховщики этим пользовались, а суды вставали на их сторону.

Никифорова вину в аварии признала, с пострадавшим они оформили извещение о ДТП, и тот подал его по прямому возмещению ущерба в свою страховую, где машину направили на ремонт. Но в свою компанию она извещение почему-то не принесла.

В марте 2019 года страховщик пострадавшего оплатил ремонт, а затем выставил требования страховщику Никифоровой. Ее страховая в апреле возместила расходы прямому страховщику, а в сентябре 2019 года обратилась в суд о взыскании с Никифоровой в порядке регресса выплаченного возмещения, сославшись на подпункт статьи Закона об ОСАГО в редакции, действовавшей на момент аварии.

Суд присудил взыскать возмещение ущерба, а апелляционная и кассационная инстанции это решение поддержали.

Однако Верховный суд с этим не согласился. ДТП было признано страховым случаем, потерпевшему ущерб возместили в виде ремонта, а экземпляр извещения потерпевшего был признан достаточным документом для выплаты. Ни обстоятельства ДТП, ни факт и размер причиненного ущерба никто не оспаривал.

Имея один из двух бланков извещения о ДТП, представленный потерпевшей стороной, страховщик не доказал нарушение его интересов со стороны виновника аварии.

Кроме того, в момент, когда страховщик обратился с иском к страховой компании виновника ДТП, документ уже был признан утратившим силу. Поэтому Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

ВС напомнил, что обязанность у виновника аварии в течение пяти дней направить извещение о ДТП своему страховщику остается, но ответственности за ее нарушение — нет. Так что единственное наказание за такую оплошность — увеличенная стоимость ОСАГО на следующий год. Впрочем, это распространяется на всех водителей, ставших виновниками аварий.

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