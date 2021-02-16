Стоит от 1 648 000 до 1 728 000 рублей, в зависимости от типа привода.

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Arkana Pulse отличается черными элементами отделки кузова и оснащается черными 17-дюймовыми легкосплавными дисками Montis, а на задних дверях имеется надпись «Pulse».

Кроме того, впервые Renault Arkana можно будет купить в синем цвете Blue Iron. Также покупатель сможет выбрать автомобиль белого, красного, серебристого, темно-серого и черного цвета.

Салон кросс-купе спецсерии полностью черный и украшен элементами красного цвета. В компании заявляют и о новых материалах отделки. В частности, передняя панель и дверные карты оформлены под карбон. Новая обивка появилась и у кресел, а на полу лежат текстильные коврики с надписью «Pulse».

Все автомобили спецсерии оснащаются турбированным двигателем ТСе150 и вариатором. Привод может быть передним или полным. Кроссоверы имеют систему выбора режимов вождения Multi-Sense, мультимедийную систему Easy Link с 8-дюймовым сенсорным экраном, аудиосистему Bose, камеру заднего вида, климат-контроль, обогревы лобового стекла, форсунок омывателя и рулевого колеса.

На днях в России был представлен Renault Duster нового поколения.

Фото: Renault