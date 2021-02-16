Водитель, как фотомодель: зеваки пропускают остановки

Девушке приходится ежедневно сталкиваться с навязчивыми комплиментами пассажиров автобуса, которые говорят, что она слишком хороша для такой работы.

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24-летняя Джоди Ли Фокс из Эссекса (Великобритания) стала водителем автобуса в 21 год, но утверждает, что управлять машинами — ее призвание.

Прежде чем решиться на это, она работала сиделкой и однажды увидела рекламу на задней части автобуса о наборе сотрудников — и подала заявление.

«Меня всегда завораживало вождение автобусов. Обычно я садилась впереди рядом с водителем, и мне нравилось водить легковую машину, поэтому я решила попробовать», — говорит Джоди.

Когда в автобус садятся мужчины, обычно они делают ей однообразные комплименты: говорят ей, что она слишком хорошенькая, чтобы быть водителем автобуса, а от женщин она получает приятные комментарии насчет ее ухоженных волос, ногтей и макияжа.

Джоди пытается бороться со стереотипами и работу менять не собирается. Ведь прежде чем попасть на это место, она прошла несколько тестирований, и это не так просто, как кажется некоторым людям. И ей бывает неприятно, что люди могут сомневаться в ее профессионализме из-за внешности.

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