Кросс-пикап: новая модель Hyundai. Скоро

Пикап Santa Cruz, который будет продаваться по всему миру, проходит последнюю стадию испытаний.

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Хотя пикапом новую модель можно назвать условно. Santa Cruz построен на базе кроссовера Tucson, а его грузовой отсек не отличается утилитарностью.

На фотографиях, сделанных на замерзшем озере в Финляндии, видно, что автомобиль во многом напоминает компактный кроссовер. Его салон словно сдвинут назад, а грузовая платформа невелика. Кроме того, задняя стойка сильно наклонена вперед и сливается с бортами платформы. Такое распределение веса кузова должно сделать машину устойчивее, чем традиционные пикапы.

Автомобиль явно не задумывался утилитарным. В нем, конечно, можно будет перевозить грузы, как и в любом другом автомобиле, но рассчитан он явно больше на спортивный и туристический инвентарь. Кроме того, отсутствие рамы должно отразиться на грузоподъемности модели.

Hyundai давно ищет новую подачу классических кузовов. Разработчики компании уже пересмотрели сущность седана, вдохнув в этот уходящий тип кузова новую жизнь. Постарались и в Kia, представив кросс-вэн Carnival. Теперь, видимо, по-новому будет подан и пикап. Мы не удивимся, если грузовая платформа получит несколько интересных особенностей.

Премьера новинки должна состояться в ближайшие месяцы, а производство стартует до конца 2021 года. С высокой долей вероятности можно предполагать, что Santa Cruz будет продаваться и у нас.

Также в компании работают над внедорожником будущего, который будет отличаться от кроссоверов тем, что сможет перешагивать препятствия.

Фото: motor1.com