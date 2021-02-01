Новый кроссовер JAC: интерьер российской версии

Салон получился под стать премиумной внешности: цифровая приборка, новейшая мультимедиа, селектор-джойстик и электронный ручник.

Материалы по теме Кроссовер JAC S7: известны российские комплектации

Компания JAC готовится вывести на российский рынок новый кроссовер S7. Это будет довольно крупный автомобиль: при габаритной длине 4776 мм он даже чуть длиннее Kia Sorento (4770 мм), хотя «кореец» немного просторнее по колесной базе — 2765 мм против 2750.

Официально модель в России еще не представлена, но «Китайские автомобили» опубликовали первый снимок интерьера версии для РФ. Обращают на себя внимание цифровые приборы, крупный экран мультимедиа, подлокотник между сиденьями с кожаной отделкой, мультируль и двухуровневый центральный тоннель со скрывающей дополнительный полезный объем шторкой.

Кроме того, селектор трансмиссии кроссовера выполнен в виде нефиксируемого джойстика, а стояночный тормоз будет электронным — по крайней мере, в топ-версии. Словом, интерьер вполне соответствует премиальной внешности, которая уже не является секретом. Как и силовой агрегат — 1,5-литровая «турбочетверка» с показателями 149 л.с. и 251 Нм, работающая в паре с 6-ступенчатым роботом с двойным сцеплением. Подвеска независимая всех колес, но привод — только передний.

Машины будут поставляться из Казахстана, где два уровня оснащения JAC S7 оценены в 9,5 и 10,3 млн тенге, то есть примерно 1,7 и 1,8 млн рублей.

Сертификацию в России кроссовер JAC S7 уже прошел.

Фото: «Китайские автомобили»